МВФ давит на Украину требованием по гривне Bloomberg: МВФ требует, чтобы Украина провела девальвацию национальной валюты

Международный валютный фонд требует от Украины проведения девальвации национальной валюты. Согласно информации агентства Bloomberg, в Национальном банке Украины выступают против этого шага, опасаясь экономических и политических последствий.

На Центральный банк Украины оказывается давление со стороны Международного валютного фонда, который требует девальвировать национальную валюту. Это предложение может спровоцировать напряженность в Киеве в преддверии важных переговоров по новому пакету кредитов, — указано в сообщении.

МВФ аргументирует свою позицию тем, что девальвация может укрепить финансовое положение страны через увеличение бюджетных доходов в гривневом выражении. В то же время украинские власти считают, что потенциальные выгоды от девальвации ограничены, поскольку бюджет в значительной степени зависит от прямой международной помощи.

Дополнительными рисками называют возможный рост инфляции и политическую напряженность. Все это происходит на фоне высокой чувствительности общества к колебаниям цен на фоне продолжающегося конфликта и растущей социальной усталости.

Ранее сообщалось, что в бюджете Украины на 2026–2027 годы образовался дефицит финансирования в размере около $60 млрд (4,9 трлн рублей) без учета военной поддержки. Текущие финансовые потребности страны значительно превысили первоначальные прогнозы, что потребовало заключения новой программы с МВФ.