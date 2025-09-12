Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 16:06

Эксперт спрогнозировал последствия снижения ключевой ставки для рубля

Аналитик Астафьев: снижение ставки ЦБ не приведет к падению курса рубля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Снижение ключевой ставки уже было заложено в текущие котировки курсов валют, поэтому резкого давления на рубль не будет, заявил NEWS.ru управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев, комментируя решение Банка России понизить ставку с 18 до 17% годовых. По мнению эксперта, нового витка девальвации пока можно не ждать.

Резкого давления на рубль [после снижения ключевой ставки] не будет: рынок ожидал снижения ставки, и большая часть эффекта уже была заложена в текущие котировки. На курс рубля большее влияние оказывают экспортные и импортные потоки и цены на сырье. Стоит говорить, скорее, о расширении коридора колебаний, чем о новом витке девальвации рубля, — сказал Астафьев.

12 сентября Центральный банк России на очередном заседании понизил ключевую ставку с 18 до 17%. Как отметил регулятор, устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, указал ЦБ.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что ЦБ может пойти на снижение ключевой ставки с 18 до 17%. Он отметил, что инфляция замедляется быстрее ожиданий, хотя ряд товаров, включая бензин, продолжает дорожать. По словам депутата, решение регулятора будет осторожным, чтобы не допустить инфляционного роста.

Банк России
ключевая ставка
рубль
курс рубля
девальвация
Наталья Петрова
Н. Петрова
