Эксперт спрогнозировал последствия снижения ключевой ставки для рубля

Снижение ключевой ставки уже было заложено в текущие котировки курсов валют, поэтому резкого давления на рубль не будет, заявил NEWS.ru управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев, комментируя решение Банка России понизить ставку с 18 до 17% годовых. По мнению эксперта, нового витка девальвации пока можно не ждать.

Резкого давления на рубль [после снижения ключевой ставки] не будет: рынок ожидал снижения ставки, и большая часть эффекта уже была заложена в текущие котировки. На курс рубля большее влияние оказывают экспортные и импортные потоки и цены на сырье. Стоит говорить, скорее, о расширении коридора колебаний, чем о новом витке девальвации рубля, — сказал Астафьев.

12 сентября Центральный банк России на очередном заседании понизил ключевую ставку с 18 до 17%. Как отметил регулятор, устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, указал ЦБ.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что ЦБ может пойти на снижение ключевой ставки с 18 до 17%. Он отметил, что инфляция замедляется быстрее ожиданий, хотя ряд товаров, включая бензин, продолжает дорожать. По словам депутата, решение регулятора будет осторожным, чтобы не допустить инфляционного роста.