02 сентября 2025 в 19:36

В Госдуме ожидают снижение ключевой ставки

Депутат Аксаков: ключевая ставка может снизиться до 17% годовых 12 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть большая вероятность, что Центральный банк понизит ключевую ставку с 18 до 17% на заседании 12 сентября, предположил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Регулятор будет следить за влиянием изменений на инфляцию и ожидания граждан относительно роста цен, передает «Газета.Ru».

Сейчас инфляция замедляется даже быстрее, чем прогнозировалось, поэтому считаю, что на заседании совета директоров Банка России 12 сентября ключевая ставка может снизиться до 17% годовых. Полагаю, что снижение ключевой ставки будет аккуратным в связи с наличием разнонаправленного движения цен. Есть группы товаров, которые заметно выросли в цене, в частности бензин, который за август подорожал на 3,8%, — прокомментировал депутат.

Парламентарий выразил уверенность, что Банк России продолжит придерживаться осторожной стратегии и будет тщательно отслеживать возможные угрозы, чтобы избежать повторения инфляционного роста.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки до 10,5% к 2026 году. Документ включает три сценария: базовый дезинфляционный (ставка 10,5–11,5%), негативный (16–18%) и проинфляционный (14–16%, с последующим снижением до 8,5–9,5%). Окончательные решения будут зависеть от макроэкономических данных.

