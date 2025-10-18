Семья из 11 человек погибла в Газе из-за одного решения Израиля

В результате авиаудара израильской армии по автомобилю в секторе Газа погибли 11 человек из одной семьи. Инцидент произошел в районе Аз-Зейтун, когда люди возвращались домой, указал палестинский телеканал Al Aqsa со ссылкой на местные источники.
Согласно информации телеканала, среди погибших были три женщины. Вместе с ними находились семь детей. Другой информации об инциденте обнародовано не было.
11 человек погибли в результате обстрела авиацией армии Израиля их автомобиля во время возвращения в район Аз-Зейтун в городе Газа, — указано в материале.
По данным палестинской администрации, с октября 2023 года число погибших в результате израильских атак в Газе превысило 62 тыс. человек, большинство из которых составляют мирные жители. Конфликт продолжает приводить к многочисленным жертвам среди гражданского населения.
Ранее стало известно, что на фоне продолжающегося конфликта в сектор Газа ежедневно доставляют около 560 тонн продовольствия. Представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Абир Этефа отметила, что таких объемов гумпомощи недостаточно. На данный момент в секторе Газа задействованы лишь пять точек раздачи продуктов питания, хотя для удовлетворения потребностей населения нужно 145 точек.