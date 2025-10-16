Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 07:46

Цветок для тех, у кого ничего не растет: распускается в марте, цветет 4 месяца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это идеальный цветок для тех, у кого ничего не растет. Его главное преимущество — долгое и раннее цветение: он распускается уже в марте, а красочное шоу продолжается до конца июля, то есть целых четыре месяца.

Перикаллис — это настоящая звезда ранней весны, которая подарит вашему саду невероятно яркие краски, когда другие растения только просыпаются. Растение поражает разнообразием акриловых оттенков — от чистого белого и нежно-розового до насыщенного синего, фиолетового и глубокого пурпурного, часто с эффектными двухцветными комбинациями.

Перикаллис удивительно неприхотлив: он обладает компактной формой, прекрасно ветвится и может пережить похолодание до –3 °C. Когда первая волна цветения начинает угасать, просто обрежьте кустик наполовину, и через несколько недель он снова покроется бутонами.

Ранее был назван цветок с медовым ароматом для клумб и кашпо: посадил осенью — летом цветущие шары.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
