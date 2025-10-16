Цветок для тех, у кого ничего не растет: распускается в марте, цветет 4 месяца

Это идеальный цветок для тех, у кого ничего не растет. Его главное преимущество — долгое и раннее цветение: он распускается уже в марте, а красочное шоу продолжается до конца июля, то есть целых четыре месяца.

Перикаллис — это настоящая звезда ранней весны, которая подарит вашему саду невероятно яркие краски, когда другие растения только просыпаются. Растение поражает разнообразием акриловых оттенков — от чистого белого и нежно-розового до насыщенного синего, фиолетового и глубокого пурпурного, часто с эффектными двухцветными комбинациями.

Перикаллис удивительно неприхотлив: он обладает компактной формой, прекрасно ветвится и может пережить похолодание до –3 °C. Когда первая волна цветения начинает угасать, просто обрежьте кустик наполовину, и через несколько недель он снова покроется бутонами.

