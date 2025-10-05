Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 21:28

Цветок с медовым ароматом для клумб и кашпо: посадил осенью — летом цветущие шары

Алиссум морской — идеальный цветок с медовым ароматом для клумб и подвесных кашпо. Этот однолетник можно сеять под зиму в октябре-ноябре, когда температура почвы опустится до 0...+2 °C.

Алиссум образует пышные шаровидные кустики высотой 15–20 см, сплошь покрытые мелкими цветами белых, розовых, фиолетовых или сиреневых оттенков с интенсивным медовым ароматом. Он цветет с июня до первых заморозков, не боится засухи и легко восстанавливается после дождей. В кашпо алиссум создает эффектные цветущие шары, на клумбах образует сплошные ковры, привлекая пчел и бабочек.

Рассыпьте мелкие семена по поверхности уплотненной земли, присыпьте песком или торфом (не более 0,5 см) и оставьте до весны без полива. Естественная стратификация холодом обеспечит дружные всходы в апреле, а закаленные растения будут более устойчивы к весенним заморозкам. Посадил осенью — летом цветущие шары.

Ранее был назван цветок для занятых дачников: посадка элементарна — просто бросьте семена на клумбу в октябре.

