Цветок для занятых дачников: посадка элементарна — бросьте семена на клумбу в октябре

Цветок для занятых дачников: посадка элементарна — бросьте семена на клумбу в октябре

Календула лекарственная — единственный цветок, который при октябрьском посеве сразу в грунт гарантированно создаст яркую клумбу с июня до заморозков.

Ее преимущества: морозостойкость (всходы выдерживают -5 °C), самосев и способность расти на любых почвах без полива и подкормок. Посадка элементарна: в конце октября разбросайте семена по поверхности земли, присыпьте 1–2 см компоста и прижмите лапником для снегозадержания.

Весной календула взойдет сама, а ее оранжевые и желтые «солнышки» не только украсят сад, но и отпугнут вредителей, привлекут пчел. Это идеальный цветок для занятых дачников — бросьте семена на клумбу в октябре и годами наслаждайтесь красотой.

Ранее был назван многолетник, который из семян вырастает в куст с синими колокольчиками.