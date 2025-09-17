Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 07:38

Разбрасываю семена осенью, летом получаю кусты цветов: без полива и укрытия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Колокольчик карпатский — многолетник, который растет сам без полива и укрытия. Разбрасываю его семена осенью, летом получаю кусты цветов, которые радуют глаз с июня по сентябрь.

Колокольчик карпатский морозостоек, засухоустойчив, способен расти на бедных и каменистых почвах, отличается самосевом — растение десятилетиями обновляется без вашего участия. Нежные колокольчики белого, голубого или фиолетового оттенка покрывают куст шапкой цветов, привлекая пчел и бабочек.

Подзимний посев (октябрь — ноябрь) максимально прост: разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте тонким слоем песка и прижмите доской. Весной всходы прореживают, а дальше колокольчик развивается самостоятельно. Он не требует подкормок, полива и укрытия, подавляет сорняки и идеален для альпинариев, бордюров и контейнеров.

Ранее был назван многолетник, которой при посадке под зиму гарантированно взойдет весной и зацветет уже в первый год. Без возни с рассадой и сложного ухода.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
