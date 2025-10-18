Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 03:20

Язык тела Зеленского выдал его подавленное состояние в США

Профайлер Анищенко: жесты Зеленского говорят о его чувстве вины перед Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперт по невербальному общению Илья Анищенко заявил ТАСС, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон выглядел подавленным и виноватым. Профайлер напомнил, что раньше он всегда активно взаимодействовал с собеседником, но на встрече с президентом США Дональдом Трампом все было иначе.

По мнению эксперта, поза и жесты украинского лидера свидетельствовали о моральном дискомфорте. Анищенко указал на поджатые губы, опущенные плечи и общую скованность тела Зеленского.

Зеленский <…> всегда как-то взаимодействовал с человеком, а тут просто провинившийся человек приехал, — сказал он.

Анищенко добавил, что даже попытки украинца улыбнуться выглядели неестественно и напряженно. Вместо привычных дружеских жестов, он лишь молча кивал.

Ранее Анищенко рассказал, что экс-глава МИД Германии Анналена Бербок демонстрирует отсутствие критического мышления, снимая видео в стиле сериала «Секс в большом городе». По его мнению, политик не осознает серьезность своего положения и использует публичность для саморекламы, питаясь вниманием аудитории.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
жесты
вина
