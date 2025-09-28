Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 18:19

«Отсутствие интеллекта»: Бербок жестко раскритиковали из-за одного видео

Профайлер Анищенко: Бербок на видео продемонстрировала отсутствие интеллекта

Анналена Бербок Анналена Бербок Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-глава МИД Германии Анналена Бербок демонстрирует отсутствие критического мышления, снимая видео в стиле сериала «Секс в большом городе», сообщил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко в комментарии aif.ru. По его мнению, политик не осознает серьезность своего положения и использует публичность для саморекламы, питаясь вниманием аудитории.

На видео — абсолютное отсутствие интеллекта и критического мышления. Для нее ценно рассказать то, что происходит за кулисами политики, но выглядит это как попытка похвастаться, что она заняла такой пост и теперь крутая ездит по городу на такси. Она абсолютно не осознает всю серьезность положения, — сказал эксперт.

Ранее журналисты Der Spiegel заявили, что недавние выступления Бербок в ООН и ее работа на посту председателя Генассамблеи вызывают чувство стыда в Германии. В материале издания отмечается, что американский президент Дональд Трамп во время своего выступления в международной организации подверг критике концепцию «зеленой экономики», активно продвигаемую германским политиком.

Кроме того, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев заявил, что избрание экс-главы МИД Германии на пост председателя Генассамблеи ООН является своего рода компенсацией для ФРГ. По его словам, это решение стало уступкой для Берлина, который долгое время стремится, но не может получить место в Совбезе организации.

