В ФРГ устыдились провала Бербок в Генассамблее ООН Spiegel: в Германии стыдятся итогов работы Бербок в Генассамблее ООН

Недавние выступления Анналены Бербок в ООН и ее деятельность на посту председателя Генассамблеи вызывают стыд в Германии, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В статье говорится, что президент США Дональд Трамп во время своего выступления в ООН раскритиковал «зеленую экономику», активно продвигаемую Бербок.

В Германии деятельность Бербок на новом посту вызывает насмешки и стыд, — говорится в материале.

Представитель МИД России Мария Захарова между тем уже отреагировала на инцидент, когда у председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН Бербок отключился микрофон в момент объявления «Российская Федерация» во время заседания. Дипломат призвала разобраться, с чем была связана проволочка в момент представления российской делегации перед речью главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Тем временем в офисе Бербок рассказали, что отключение микрофона в момент представления российской делегации связано с технической проблемой. Представитель офиса председателя 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Ла Нейс Коллинз назвала случившееся «технической ошибкой», не связанной с Бербок или офисом председателя.

Тем временем доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов выразил мнение, что Бербок была избрана на пост «в насмешку» основателям ООН, которые 80 лет назад призывали предотвращать вооруженные конфликты и не допускать повторения трагедии Второй мировой войны. По его словам, пиар-эффект вышел сильнейшим, «хотя это противоречит всем законам природы, логики и здравоохранения».