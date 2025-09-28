Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 сентября 2025 в 00:55

Офис Бербок назвал причину отключения ее микрофона на словах о России

Офис Бербок объяснил отключение микрофона на словах о РФ технической проблемой

Анналена Бербок Анналена Бербок Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Отключение микрофона в момент представления российской делегации связано с технической проблемой, информировал офис председателя 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Анналены Бербок. Он переадресовал запрос ТАСС к секретариату ООН.

Офис председателя Генеральной Ассамблеи не отвечает за технические аспекты в зале Генеральной Ассамблеи, это ответственность секретариата ООН. Просим вас обратиться в офис представителя генерального секретаря, где вам смогли бы помочь с этим вопросом, — отметила представитель офиса председателя 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Ла Нейс Коллинз.

Она назвала случившееся «технической ошибкой». Произошедшее не связано с Бербок или офисом председателя, добавила Коллинз.

Представитель МИД России Мария Захарова между тем уже отреагировала на инцидент, когда у председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН Бербок отключился микрофон в момент объявления «Российская Федерация» во время заседания. Дипломат призвала разобраться, с чем была связана проволочка в момент представления российской делегации перед речью главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ранее выяснилось, что во время выступления министра иностранных дел России на Генассамблее ООН в зале присутствовали два младших дипломата из украинской делегации. Примечательно, что они отсутствовали на более ранних выступлениях глав других делегаций в субботу, но пришли именно к началу речи российского министра.

