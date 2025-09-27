На выступление Лаврова в ООН пришли неожиданные гости ТАСС: на выступление Лаврова в ООН пришли два младших украинских дипломата

Во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генассамблее ООН в зале присутствовали два младших дипломата из украинской делегации, сообщает ТАСС. Примечательно, что они отсутствовали на более ранних выступлениях глав других делегаций в субботу, но пришли именно к началу речи российского министра.

Как отмечают наблюдатели, во время выступления Лаврова украинские представители не предпринимали каких-либо демаршей. Отдельный интерес медиа к выступлению главы МИД РФ подтверждается тем, что фотографы и операторы, включая западных, заранее заняли лучшие места на журналистском балконе.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что безопасность и права русских и русскоязычных на подконтрольных Киеву территориях должны быть гарантированы.

Между тем профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен считает, что НАТО с 2014 года использовало Украину как инструмент для ослабления России. По его мнению, под видом поддержки Альянс сознательно блокировал мирные инициативы и разжигал конфликт вопреки интересам большинства украинцев.