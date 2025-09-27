Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что безопасность и права русских и русскоязычных на подконтрольных Киеву территориях должны быть гарантированы.

Россия, как не раз подчеркивал президент [Владимир] Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричины конфликта, — заключил дипломат.

Глава МИД также указал на продолжающуюся экспансию НАТО к российским границам и на нарушение принципов неделимости безопасности, закрепленных в ОБСЕ. Он добавил, что Альянс укрепляет собственную безопасность за счет других стран, вопреки ранее данным заверениям. По его мнению, пока Украина и европейские страны не готовы к честным переговорам.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что НАТО с 2014 года использовало Украину как инструмент для ослабления России. По его мнению, под видом поддержки Альянс сознательно блокировал мирные инициативы и разжигал конфликт вопреки интересам большинства украинцев.