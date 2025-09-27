Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 18:41

НАТО обвинили в использовании Украины для ослабления России

Профессор Дизен: страны НАТО с 2014 года использовали Украину против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Руководство НАТО использовало Украину как инструмент для ослабления России с 2014 года, такое мнение в социальной сети X высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. По его словам, страны Альянса разжигали конфликт и перекрывали все пути к достижению мира, выдавая свои действия за проявление сочувствия и поддержку.

Прокси-война началась в 2014 году: под видом сочувствия и поддержки страны НАТО разжигали конфликт и перекрывали все пути к миру. Большая часть жителей Украины была против того, чтобы их использовали как инструмент для ослабления России, — сказал Дизен.

Ранее появилась информация, что Европейский союз планирует выдать Украине кредит, используя замороженные активы России. В частности, страны объединения обсуждают механизм, позволяющий обойти вето Венгрии.

При этом агентство Bloomberg полагает, что возможное изменение позиции президента США Дональда Трампа по Украине не сулит ей положительных перспектив и может ослабить международную поддержку. По мнению аналитиков, решения главы Белого дома следует рассматривать как попытку минимизировать личные последствия возможного ухода Вашингтона из конфликта.

