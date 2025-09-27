Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 18:34

Рассекречен план ЕС выдать Киеву €140 млрд от российских активов

Politico: ЕС хочет выдать Украине кредит из российских активов в обход Венгрии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евросоюз планирует выдать Украине кредит в €140 млрд (13,58 трлн рублей) из доходов от замороженных российских активов, пишет Politico со ссылкой на источник. По его информации, страны объединения обсуждают механизм, позволяющий обойти вето, которое накладывает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Цель встречи в Копенгагене — заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать Орбана. <…> Мы находимся в состоянии неясности, — отметил неназванный европейский дипломат.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает вариант о продлении антироссийских санкций квалифицированным большинством вместо единогласного одобрения. Изменения позволят избежать решения Венгрии блокировать этот процесс.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто между тем заявил, что МИД Украины оказался разочарован неспособностью втянуть Будапешт в конфликт с Москвой. По его словам, Венгрия — это суверенное государство, которое не позволит себе быть задействованным в боевых действиях.

Евросоюз
Украина
активы
Россия
Венгрия
кредиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном
Зеленский анонсировал крупную сделку с США на $90 млрд
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 сентября: где сбои в РФ
Погода в Москве в понедельник, 29 сентября: ждать ли холод и сильные дожди
Стармер оказался самым непопулярным британским премьером в истории
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.