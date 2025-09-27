Рассекречен план ЕС выдать Киеву €140 млрд от российских активов Politico: ЕС хочет выдать Украине кредит из российских активов в обход Венгрии

Евросоюз планирует выдать Украине кредит в €140 млрд (13,58 трлн рублей) из доходов от замороженных российских активов, пишет Politico со ссылкой на источник. По его информации, страны объединения обсуждают механизм, позволяющий обойти вето, которое накладывает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Цель встречи в Копенгагене — заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать Орбана. <…> Мы находимся в состоянии неясности, — отметил неназванный европейский дипломат.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает вариант о продлении антироссийских санкций квалифицированным большинством вместо единогласного одобрения. Изменения позволят избежать решения Венгрии блокировать этот процесс.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто между тем заявил, что МИД Украины оказался разочарован неспособностью втянуть Будапешт в конфликт с Москвой. По его словам, Венгрия — это суверенное государство, которое не позволит себе быть задействованным в боевых действиях.