26 сентября 2025 в 10:08

В Еврокомиссии обсуждают новый способ продления санкций против России

Politico: ЕК предложила продлевать антироссийские санкции без участия Венгрии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еврокомиссия рассматривает вариант о продлении антироссийских санкций квалифицированным большинством вместо единогласного одобрения, пишет Politico. Уточняется, что изменения позволят избежать вето Венгрии на продление санкций против РФ.

В новом документе Еврокомиссии предлагалось изменить правила продления санкций с единогласного одобрения на квалифицированное большинство. Это нужно для того, чтобы снизить риск блокирования Венгрией этого процесса, — сказано в материале.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия успешно выполняет социальные обязательства, несмотря на санкционное давление недружественных стран. Он также отметил, что государство планирует реализацию соцобязательств на годы вперед.

До этого стало известно, что Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит на €140 млрд (около 13,7 трлн рублей) за счет замороженных активов России. Канцлер Германии Фридрих Мерц уже поддержал инициативу. По его словам, выделяемые средства должны быть направлены исключительно на военную помощь Киеву.

