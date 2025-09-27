Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 18:27

На Западе объяснили, как смена позиции Трампа ударит по Украине

Bloomberg: смена позиции Трампа не пойдет на пользу Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Возможное изменение позиции президента США Дональда Трампа по Украине не сулит ей положительных перспектив и может ослабить международную поддержку, сообщает Bloomberg. По данным издания, решения главы Белого дома следует рассматривать как попытку минимизировать личные последствия возможного ухода Вашингтона из конфликта.

Радоваться тут нечему. Это знаменует собой конец последней надежды на то, что Трампа удастся убедить снова привлечь США к защите Украины, — говорится в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп хочет победы Украины в конфликте с Россией. Глава государства выразил уверенность в поддержке со стороны республиканца.

В свою очередь аналитик Алан Уотсон высказал мнение, что Трамп стремится переложить ответственность за возможное поражение Украины на европейские страны. По версии эксперта, такая стратегия позволяет американскому лидеру избежать политических издержек, ограничившись поставками оружия при финансировании со стороны ЕС.

До этого британская газета The Daily Telegraph сообщила, что встреча с королем Карлом III могла повлиять на позицию Трампа по Украине. По данным источника, монарх обсуждал этот вопрос с американским лидером во время его визита в Великобританию, что могло привести к смягчению подходов Белого дома.

Украина
Дональд Трамп
поддержка
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.