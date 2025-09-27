На Западе объяснили, как смена позиции Трампа ударит по Украине

Возможное изменение позиции президента США Дональда Трампа по Украине не сулит ей положительных перспектив и может ослабить международную поддержку, сообщает Bloomberg. По данным издания, решения главы Белого дома следует рассматривать как попытку минимизировать личные последствия возможного ухода Вашингтона из конфликта.

Радоваться тут нечему. Это знаменует собой конец последней надежды на то, что Трампа удастся убедить снова привлечь США к защите Украины, — говорится в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп хочет победы Украины в конфликте с Россией. Глава государства выразил уверенность в поддержке со стороны республиканца.

В свою очередь аналитик Алан Уотсон высказал мнение, что Трамп стремится переложить ответственность за возможное поражение Украины на европейские страны. По версии эксперта, такая стратегия позволяет американскому лидеру избежать политических издержек, ограничившись поставками оружия при финансировании со стороны ЕС.

До этого британская газета The Daily Telegraph сообщила, что встреча с королем Карлом III могла повлиять на позицию Трампа по Украине. По данным источника, монарх обсуждал этот вопрос с американским лидером во время его визита в Великобританию, что могло привести к смягчению подходов Белого дома.