26 сентября 2025 в 12:39

Зеленский раскрыл, кого Трамп видит победителем в конфликте

Зеленский: Трамп хочет победы Украины в конфликте

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский лидер Дональд Трамп хочет, чтобы Украина вышла победителем из конфликта, заявил украинский президент Владимир Зеленский. В интервью The Axios Show он подчеркнул, что не сомневается в такой позиции республиканца.

Трамп хочет, чтобы Украина победила, — сказал Зеленский.

При этом еще в августе Трамп вспомнил свой разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном относительно возможности Украины победить в конфликте с Россией. Венгерский политик посмотрел на главу Белого дома так, будто бы это глупый вопрос, вспомнил политик. Также в разговоре с президентом США Орбан отметил, что Россия всегда побеждает в конфликтах, которые она ведет.

Тем временем издание The Washington Post написало, что представители Североатлантического альянса говорят о невозможности победить Россию в рамках кризиса на Украине. По их информации, на данный момент Москва взяла инициативу на фронте. Высокопоставленные чиновники также опровергли слова президента США Дональда Трампа о якобы широких возможностях Киева. У Украины нет шансов вернуться к «старым границам», резюмировали они.

