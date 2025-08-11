Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 23:58

Трамп оценил возможность Украины победить Россию

Трамп назвал глупым вопрос о возможности Украины победить Россию

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп вспомнил свой разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном относительно возможности Украины победить в конфликте с Россией. Венгерский политик посмотрел на главу Белого дома так, будто бы это глупый вопрос, вспомнил республиканец.

«Может ли Украина победить Россию?» Получил взгляд, словно это был «тупой вопрос», — отметил Трамп.

Также в разговоре с президентом США Орбан отметил, что Россия всегда побеждает в конфликтах, которые она ведет. Причиной этого, считает глава венгерского правительства, размеры страны.

Ранее сообщалось, что заявления президента США Дональда Трампа об украинском лидере Владимире Зеленском перед предстоящей встречей с президентом России Владимиром Путиным не сулят Украине ничего хорошего, заявил корреспондент Sky News Дэвид Блевенс. Он отметил, что использование Трампом слова «уважительный» в адрес решения Путина встретиться на Аляске вызывает вопросы.

Также депутат Алексей Чепа предположил, что территориальные вопросы по Украине не станут первостепенными в ходе обсуждения на предстоящей встрече Путина и Трампа. Ключевой задачей является обсуждение причин украинского кризиса, чтобы исключить его повторения в будущем, считает он.

