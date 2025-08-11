В ГД ответили на слова Рютте о решении территориального вопроса Украины

Территориальные вопросы по Украине не станут первостепенными в ходе обсуждения на предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, ключевой задачей является обсуждение причин украинского кризиса, чтобы исключить его повторения в будущем.

Первоочередные вопросы, которые необходимо обсуждать [на встрече лидеров РФ и США], — это решение вопроса с первопричинами, приведшими к конфликту на Украине. Территориальный вопрос будет не самым сложным. Мы давно высказали наше положение. Есть понимание, как этот вопрос можно решить. Наверное, потребуются определенные компромиссы, это не самое сложное. Важно сделать так, чтобы эти условия и причины, приведшие к конфликту, больше не могли повториться. Тогда уже, исходя из этого, будут решаться территориальные и прочие вопросы, которые не с первого шага, но будут решаться, — пояснил Чепа.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что предстоящая встреча Путина и Трампа может положить начало переговорам о территориях. Он подчеркнул, что, если мирный процесс пойдет вперед, территориальные вопросы должны быть на повестке дня наряду с гарантиями безопасности для Украины. По его словам, Киев теоретически может признать де‑фактический контроль Москвы над некоторыми утраченными регионами.