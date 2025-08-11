Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 05:13

Генсек НАТО предположил, чем закончится встреча Трампа и Путина

Рютте: встреча Трампа с Путиным положит начало переговорам о территориях

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Предстоящая на этой неделе встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может положить начало переговорам о территориях, заявил в интервью ABC генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он подчеркнул, что если мирный процесс пойдет вперед, территориальные вопросы «должны быть на повестке дня» наряду с гарантиями безопасности для Украины.

По его словам, Киев теоретически может признать де‑фактический контроль Москвы над некоторыми утраченными регионами, но без формального отказа от суверенитета над ними. Политик уточнил, что такое признание должно носить фактический, а не юридически политический характер — то есть фиксировать реальность на местах, но не узаконивать изменение международно признанных границ.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предположил, что украинская сторона попытается сорвать встречу президентов РФ и США на Аляске. По его мнению, Киев попытается предпринять активные действия в ближайшие дни.

Тем временем заместитель официального представителя Госдепа США Миньон Хьюстон пояснила, что Соединенные Штаты не ставят целью оперативное разрешение украинского кризиса, но поддерживают диалог между сторонами конфликта. Она указала на необходимость достижения полного и безоговорочного прекращения огня как основы для мирного урегулирования конфликта.

Марк Рютте
Украина
Владимир Путин
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о серьезной опасности грязной вытяжки в ванной комнате
Для российских предпенсионеров планируют увеличить отпуск
Лидеры ЕС задались целью поговорить с Трампом раньше Путина
Стало известно о планах радикалов занять часть Белоруссии
SHOT выяснил, что ПВО отражает налет украинских дронов в российском городе
Росавиация ограничила работу аэропорта Нижнего Новгорода
«Госуслуги» ожидает масштабное изменение
В США может произойти мощный катаклизм и гигантское цунами
Разгром ВСУ в ДНР и удар по узлу связи: успехи ВС РФ к утру 11 августа
В Госдуме объяснили долги предпринимателей на 767 млрд рублей
Генсек НАТО предположил, чем закончится встреча Трампа и Путина
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 августа
«Безумие»: отец Илона Маска о том, какой образ России сложился на Западе
В Херсоне прогремела серия мощных взрывов
Минпросвещения озвучило продолжительность нового учебного года
В России предложили повысить возраст покупки алкоголя
Названы масштабы разрушений в Турции после землетрясения
«Временные ограничения»: российский аэропорт изменил схему работы
Секретная служба в США сняла жилье на Аляске перед встречей Путина и Трампа
В Госдуме рассказали, какую льготу получит МСП в октябре 2025 года
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.