Генсек НАТО предположил, чем закончится встреча Трампа и Путина Рютте: встреча Трампа с Путиным положит начало переговорам о территориях

Предстоящая на этой неделе встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может положить начало переговорам о территориях, заявил в интервью ABC генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он подчеркнул, что если мирный процесс пойдет вперед, территориальные вопросы «должны быть на повестке дня» наряду с гарантиями безопасности для Украины.

По его словам, Киев теоретически может признать де‑фактический контроль Москвы над некоторыми утраченными регионами, но без формального отказа от суверенитета над ними. Политик уточнил, что такое признание должно носить фактический, а не юридически политический характер — то есть фиксировать реальность на местах, но не узаконивать изменение международно признанных границ.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предположил, что украинская сторона попытается сорвать встречу президентов РФ и США на Аляске. По его мнению, Киев попытается предпринять активные действия в ближайшие дни.

Тем временем заместитель официального представителя Госдепа США Миньон Хьюстон пояснила, что Соединенные Штаты не ставят целью оперативное разрешение украинского кризиса, но поддерживают диалог между сторонами конфликта. Она указала на необходимость достижения полного и безоговорочного прекращения огня как основы для мирного урегулирования конфликта.