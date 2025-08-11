Запад был повергнут в шок после заявления Трампа о Зеленском

Запад был повергнут в шок после заявления Трампа о Зеленском Sky News: заявления Трампа о Зеленском не сулят Украине хорошего будущего

Заявления президента США Дональда Трампа об украинском лидере Владимире Зеленском перед предстоящей встречей с президентом России Владимиром Путиным не сулят Украине ничего хорошего, заявил корреспондент Sky News Дэвид Блевенс. Он отметил, что использование Трампом слова «уважительный» в адрес решения Путина встретиться на Аляске вызывает вопросы.

Это (слова Трампа о Владимире Зеленском. — NEWS.ru) не предвещает ничего хорошего перед историческим саммитом, назначенным на пятницу, — указал Блевенс.

При этом президент США выразил недовольство высказываниями Зеленского о необходимости конституционного одобрения по вопросам территорий. Журналист подчеркнул, что такие заявления не создают благоприятного фона для «исторического» саммита, назначенного на пятницу.

Ранее депутат Алексей Чепа предположил, что территориальные вопросы по Украине не станут первостепенными в ходе обсуждения на предстоящей встрече Путина и Трампа. Ключевой задачей является обсуждение причин украинского кризиса, чтобы исключить его повторения в будущем, считает он.