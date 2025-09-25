Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 21:26

В НАТО признали свое бессилие перед Россией

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Представители Североатлантического альянса говорят о невозможности победить Россию в рамках кризиса на Украине, передает издание The Washington Post со ссылкой на источники в НАТО. По их информации, на данный момент Москва взяла инициативу на фронте.

Несмотря на все миллиарды, которые мы даем Украине, остановить их (Вооруженные силы России. — NEWS.ru) оказалось невозможно, — подчеркнули представители Альянса.

Высокопоставленные чиновники также опровергли слова президента США Дональда Трампа о якобы широких возможностях Киева. У Украины нет шансов вернуться к «старым границам», резюмировали они.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал на участие НАТО и ЕС в ситуации на Украине. Дипломат подчеркнул, что именно Запад стоит за кризисом в Киеве.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал, что Украина будет получать непрерывный поток американского оружия. Он также выразил готовность Североатлантического альянса покрыть все расходы. При этом генсек подчеркнул, что Трамп вряд ли изменит свою истинную позицию по Украине.

