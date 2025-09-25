Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 17:27

Рютте пообещал непрерывный поток оружия Киеву от одной западной страны

Рютте: американское оружие будет непрерывно поступать на Украину за счет НАТО

Марк Рютте Марк Рютте Фото: NATO/XinHua/Global Look Press

Американское оружие будет непрерывно поступать на Украину, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News. По его словам, все расходы будут покрываться за счет денег Североатлантического альянса.

Вы увидите постоянный поток вооружений США на Украину, который будет оплачен союзниками Вашингтона, — отметил Рютте.

При этом генсек НАТО ответил, стоит ли ждать изменений в позиции президента США Дональда Трампа насчет Украины, учитывая его недавние заявления. Рютте считает, что американский лидер вряд ли «изменил свое мнение» на самом деле.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Трамп пообещал рассмотреть поставку Украине вооружений. По его словам, эти системы должны «заставить» российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров. Он добавил, что глава Белого дома поддерживает удары Украины по российской энергетике и военным заводам.

До этого сообщалось, что президент США был проинформирован своими советниками о якобы возможном планировании Вооруженными силами Украины масштабного наступления. Американскому лидеру представили данные, указывающие на подготовку Киева к активным боевым действиям.

