Зеленский считает, что Трамп способен добиться переговоров с Путиным Зеленский: Трамп передаст Украине оружие, чтобы добиться переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть поставку Украине вооружений, заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью Axios. По его словам, эти системы должны «заставить» российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Мы будем работать над этим, — процитировал Зеленский.

Украинский президент также пригрозил, что в случае продолжения конфликта «чиновники в Кремле должны знать, где находится ближайшее бомбоубежище». Он добавил, что глава Белого дома поддерживает удары Украины по российской энергетике и военным заводам.

Ранее сообщалось, что заявления Трампа о возможности возвращения Украины к прежним границам направлены на оказание давления на Россию для начала переговоров. Американский лидер надеется ускорить процесс для реализации собственных амбиций.

Между тем представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что Россия сидела за столом переговоров еще в 2022 году. Дипломат напомнила, что переговоры прервались после визита Бориса Джонсона в Киев, когда он был премьер-министром Великобритании. Теперь же украинский конфликт можно разрешить, если уговорить Киев вести переговорную деятельность, подчеркнула она.