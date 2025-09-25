Лавров указал на участие НАТО и ЕС в кризисе на Украине

Североатлантический альянс и Евросоюз противостоят России, используя Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел (СМИД) «Группы двадцати». Дипломат подчеркнул, что именно Запад стоит за кризисом в Киеве, передает ТАСС.

Наглядный пример — спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют, — подчеркнул Лавров.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал, что Украина будет получать непрерывный поток американского оружия. Он также выразил готовность Североатлантического альянса покрыть все расходы. При этом генсек подчеркнул, что президент США Дональд Трамп вряд ли изменит свою истинную позицию по Украине.

Также канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия готова предоставить Украине беспроцентный кредит в размере почти €140 млрд за счет замороженных суверенных активов России. Он подчеркнул, что обсудит эту инициативу с главами европейских государств на саммите в Копенгагене 1 октября.