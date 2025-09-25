Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 17:22

Мерц предложил выделить Украине €140 млрд из российских активов

Мерц: ФРГ предлагает выдать Украине кредит на €140 млрд за счет активов России

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press

Германия предлагает предоставить Украине беспроцентный кредит в размере почти €140 млрд за счет замороженных суверенных активов России, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в статье, опубликованной в британской газете Financial Times. Он подчеркнул, что обсудит эту инициативу с главами европейских государств на саммите в Копенгагене 1 октября.

Сейчас необходимо разработать жизнеспособное решение, согласно которому мы сможем предоставить Украине беспроцентный кредит на общую сумму почти €140 млрд без вмешательства в права собственности, — написал он.

Мерц предложил дать мандат на разработку этого инструмента на заседании Европейского совета в конце октября. По его словам, данное решение должно быть принято единогласно или подавляющим большинством голосов.

Ранее сообщалось, что главную выгоду от конфискации замороженных российских активов получат США. Депутат Госдумы Сергей Алтухов отметил, что ЕС рискует оказаться в эпицентре финансового кризиса. По его мнению, Вашингтону выгодны ослабление европейской экономики и евро как валюты из-за подрыва доверия инвесторов.

Фридрих Мерц
Украина
российские активы
кредиты
Германия
