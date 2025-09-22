«Интервидение-2025»
В ГД раскрыли, кто получит главную выгоду от конфискации активов России

Депутат Алтухов: главную выгоду от конфискации российских активов получат США

Сергей Алтухов Сергей Алтухов Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Главную выгоду от конфискации замороженных российских активов получат США, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Алтухов. По его словам, Вашингтон использует эту ситуацию для укрепления своей экономики, в то время как ЕС рискует оказаться в эпицентре финансового кризиса.

Финансы нужны для расчетов за оружие, поставляемое американским ВПК. Основная часть замороженных активов находится в европейских депозитариях. Цель США — двойная выгода. С одной стороны, Вашингтон демонстрирует поддержку Киеву, перекладывая финансовое бремя на Европу. С другой — он создает идеальные условия для собственного экономического интереса, — отметил Алтухов.

По его словам, США выгодны ослабление европейской экономики и евро как валюты из-за подрыва доверия инвесторов, переток капиталов в американскую экономику и доллар как в «безопасную гавань», а также рост заказов для американского ВПК на фоне эскалации конфликта, который будет финансироваться за счет конфискованных средств.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, с чем Запад столкнется в случае конфискации замороженных российских активов. По ее словам, это будет не «хаос», а решительные и жесткие ответные действия России.

