В ГД раскрыли, кто получит главную выгоду от конфискации активов России Депутат Алтухов: главную выгоду от конфискации российских активов получат США

Главную выгоду от конфискации замороженных российских активов получат США, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Алтухов. По его словам, Вашингтон использует эту ситуацию для укрепления своей экономики, в то время как ЕС рискует оказаться в эпицентре финансового кризиса.

Финансы нужны для расчетов за оружие, поставляемое американским ВПК. Основная часть замороженных активов находится в европейских депозитариях. Цель США — двойная выгода. С одной стороны, Вашингтон демонстрирует поддержку Киеву, перекладывая финансовое бремя на Европу. С другой — он создает идеальные условия для собственного экономического интереса, — отметил Алтухов.

По его словам, США выгодны ослабление европейской экономики и евро как валюты из-за подрыва доверия инвесторов, переток капиталов в американскую экономику и доллар как в «безопасную гавань», а также рост заказов для американского ВПК на фоне эскалации конфликта, который будет финансироваться за счет конфискованных средств.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, с чем Запад столкнется в случае конфискации замороженных российских активов. По ее словам, это будет не «хаос», а решительные и жесткие ответные действия России.