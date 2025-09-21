«Интервидение-2025»
Захарова объяснила последствия использования российских активов Западом

Захарова: Россия ответит Западу на использование замороженных активов

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

В случае конфискации замороженных российских активов Запад столкнется не с хаосом, а с решительными и жесткими ответными действиями России, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в комментарии «Известиям». Таким образом она отреагировала на заявление французского лидера Эммануэля Макрона о подобной инициативе.

Хаоса не будет. Будут меры. Жесткие. И они это знают, — сказала Захарова.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов нарушает все международные нормы. По его словам, такой шаг может подорвать доверие между странами и привести к хаосу в мировой экономике и политике. Макрон подчеркнул, что конфискация суверенных активов РФ невозможна и призвал западные государства действовать предсказуемо, не переходя опасные границы, чтобы не спровоцировать нестабильность.

Кроме того, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что Россия могла бы предложить задействовать замороженные в Европе активы в совместных проектах с США. По его мнению, это заставило бы Вашингтон оказать давление на ЕС с целью их разблокировки.

