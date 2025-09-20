Шохин нашел применение для замороженных активов России

Россия могла бы предложить использовать свои замороженные в Европе активы в совместных проектах с США, заявил ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Тогда Вашингтон будет воздействовать на ЕС, чтобы разблокировать эти средства, констатировал он.

Я считаю, что мы могли бы подумать о реализации совместных проектов с американцами, связанными, я выскажу тут такую неожиданную мысль <…>. Нам надо на опережение сработать и не дать европейцам наши замороженные активы использовать, надо их американцам предложить, — подчеркнул Шохин.

По его словам, Москва и Вашингтон могут реализовать совместные проекты в третьих странах. Тогда Россия сможет получать прибыль от них, отметил глава союза.

Ранее в верхней палате американского парламента внесли законодательный проект, предусматривающий систематическое перераспределение замороженных российских активов в пользу Украины. Согласно проекту, администрация США будет обязана осуществлять перевод средств каждые три месяца.