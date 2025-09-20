«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 10:22

Шохин нашел применение для замороженных активов России

Шохин предложил использовать замороженные активы в проектах России и США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия могла бы предложить использовать свои замороженные в Европе активы в совместных проектах с США, заявил ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Тогда Вашингтон будет воздействовать на ЕС, чтобы разблокировать эти средства, констатировал он.

Я считаю, что мы могли бы подумать о реализации совместных проектов с американцами, связанными, я выскажу тут такую неожиданную мысль <…>. Нам надо на опережение сработать и не дать европейцам наши замороженные активы использовать, надо их американцам предложить, — подчеркнул Шохин.

По его словам, Москва и Вашингтон могут реализовать совместные проекты в третьих странах. Тогда Россия сможет получать прибыль от них, отметил глава союза.

Ранее в верхней палате американского парламента внесли законодательный проект, предусматривающий систематическое перераспределение замороженных российских активов в пользу Украины. Согласно проекту, администрация США будет обязана осуществлять перевод средств каждые три месяца.

США
Россия
активы
проекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детей в московской школе в момент ЧП не было
ЕС рискует остаться без альтернативы российскому газу
В Госдуме напомнили, какие налоги следует уплатить в октябре
Боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ
Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Четыре пролета обрушились в московской школе и убили несколько человек
Китай: лучшие достопримечательности для каждого туриста
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.