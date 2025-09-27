Захарова отреагировала на инцидент перед речью Лаврова в ООН Захарова призвала узнать причины отключения микрофона у Бербок на словах о РФ

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на инцидент, когда у председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналены Бербок отключился микрофон в момент объявления «Российская Федерация» во время заседания. Дипломат призвала разобраться, с чем была связана проволочка в момент представления российской делегации перед речью главы МИД РФ Сергея Лаврова.

У Бербок либо выключили микрофон на словах «Российская Федерация», либо она сама. Неплохо было бы Секретариату ООН разобраться, что у них происходит на Генассамблее под председательством упомянутой, — написала Захарова.

Ранее выяснилось, что во время выступления министра иностранных дел России на Генассамблее ООН в зале присутствовали два младших дипломата из украинской делегации. Примечательно, что они отсутствовали на более ранних выступлениях глав других делегаций в субботу, но пришли именно к началу речи российского министра. Наблюдатели отметили, что они не предпринимали демаршей, а интерес СМИ к речи российского министра подтвердился заранее занятыми местами журналистов.

До этого Лавров информировал, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что безопасность и права русских и русскоязычных на подконтрольных Киеву территориях должны быть гарантированы.