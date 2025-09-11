Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 16:10

Стало известно, благодаря чему Бербок заняла пост председателя ГА ООН

Эксперт Трухачев: Бербок заняла пост главы ГА ООН в качестве отступных для ФРГ

Анналена Бербок Анналена Бербок Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Избрание экс-главы МИД Анналены Бербок на пост председателя ГА ООН стало своеобразными отступными для Германии, которая давно рвется в Совбез организации, рассказал NEWS.ru доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Однако ФРГ в Совбез ООН не пускают, пояснил он.

В результате немцам удалось протащить Бербок на пост председателя ГА ООН. Германия давно рвется в постоянные члены Совбеза ООН. Ее туда не принимают, и должность для Бербок — это отступные для Германии. На самом деле она безумно надоела другим немецким политикам, и, чтобы она воду не мутила, ее отправили куда подальше. Пусть сидит в Нью-Йорке, — отметил Трухачев.

По его словам, это должность номинальная.

Мало того, Бербок на этой должности испортит репутацию как Германии, так и Евросоюза в целом, потому что она высокомерная дура. Это наглядное свидетельство того, что у Германии сейчас настолько хлипкие политики, — заключил аналитик.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что политический кризис во Франции может привести к отставке президента страны Эммануэля Макрона, который рискует повторить судьбу бывшего французского лидера Шарля де Голля. По словам аналитика, исход событий напрямую зависит от масштабов протестного движения в стране.

ГА ООН
Анналена Бербок
Германия
избрание
