Стало известно, благодаря чему Бербок заняла пост председателя ГА ООН

Избрание экс-главы МИД Анналены Бербок на пост председателя ГА ООН стало своеобразными отступными для Германии, которая давно рвется в Совбез организации, рассказал NEWS.ru доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Однако ФРГ в Совбез ООН не пускают, пояснил он.

В результате немцам удалось протащить Бербок на пост председателя ГА ООН. Германия давно рвется в постоянные члены Совбеза ООН. Ее туда не принимают, и должность для Бербок — это отступные для Германии. На самом деле она безумно надоела другим немецким политикам, и, чтобы она воду не мутила, ее отправили куда подальше. Пусть сидит в Нью-Йорке, — отметил Трухачев.

По его словам, это должность номинальная.

Мало того, Бербок на этой должности испортит репутацию как Германии, так и Евросоюза в целом, потому что она высокомерная дура. Это наглядное свидетельство того, что у Германии сейчас настолько хлипкие политики, — заключил аналитик.

