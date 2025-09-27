Россия не станет терпеть нарушения своего воздушного пространства странами, готовящими против нее войну, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости. Выступая на пресс-конференции по итогам сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он предупредил Европу о недопустимости посягательств на суверенитет России.

Президент [РФ Владимир Путин] не раз говорил, что мы не допустим какого-либо нарушения наших территорий, нашего воздушного пространства со стороны тех в Европе, кто откровенно готовит войну против нас, — сказал глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что безопасность и права русских и русскоязычных на подконтрольных Киеву территориях должны быть гарантированы.

Между тем профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен считает, что НАТО с 2014 года использовало Украину как инструмент для ослабления России. По его мнению, под видом поддержки Альянс сознательно блокировал мирные инициативы и разжигал конфликт вопреки интересам большинства украинцев.