Макрону предрекли повторение судьбы де Голля

Политический кризис во Франции может привести к отставке президента страны Эммануэля Макрона, который рискует повторить судьбу бывшего французского лидера Шарля де Голля, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, исход событий напрямую зависит от масштабов протестного движения в стране.

Во Франции проходят протесты, но пока их нельзя назвать массовыми. Если на улицы выйдут не сотни людей, а сотни тысяч или даже миллионы людей, то Макрон может уйти в отставку, как это было с де Голлем в 1968 году. Тут все зависит от людей. Если этого не случится, то события будут развиваться иным образом. Во-первых, правительство уже отправлено в отставку, должны пройти голосования по новым кандидатам. Макрон предложил в качестве премьер-министра молодого человека, что может импонировать молодежи. Хотя ждать каких-то реальных перемен не стоит, он тоже полностью в русле политики Макрона, — пояснил Светов.

Он отметил, что ключевым моментом станет голосование по новому бюджету, в котором, возможно, не будет непопулярных сокращений социальных выплат. Также, по словам политолога, в случае досрочных выборов на победу может рассчитывать лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Она рассчитывала на победу и на прошлых выборах. В первом туре ее партия чего-то добилась, а во втором туре против нее объединились и прокатили. Левые хотят повторить свой успех на прошлых парламентских выборах. И если они хотят отставки Макрона, то все оппозиционные силы должны объединиться. Сейчас этого единства нет, — резюмировал Светов.

Ранее эксперт Института Европы РАН Сергей Федоров заявил, что юридических оснований для отстранения Макрона от должности нет. По его словам, для импичмента требуется 60% голосов в обеих палатах парламента и заключение Конституционного совета, что в текущих политических условиях маловероятно.