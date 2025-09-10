Политолог оценил вероятность отстранения Макрона от власти

Юридических оснований для отстранения президента Франции Эммануэля Макрона от должности не существует, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, несмотря на растущее недовольство политикой действующего главы государства, с правовой точки зрения его позиция остается неуязвимой.

Все недовольства Макроном и его политикой не означают, что он юридически сделал что-то неправильно. То есть законодательных оснований для его отставки нет. Процедура отстранения от должности во Франции очень сложная и запутанная, хотя говорят, что у них есть 80 или даже 100 депутатов, готовых подписать обращение к парламенту с инициативой о голосовании или постановке вопроса о недоверии президенту. Комитет по регламенту может заблокировать все даже на начальном этапе процедуры, — пояснил Федеров.

Он отметил, что для импичмента потребуется набрать 60% голосов в обеих палатах парламента, а также получить заключение Конституционного совета. Это, по словам политолога, на текущий момент представляется маловероятным.

Юридически это непробиваемая задача. Но даже если вдруг нижняя палата парламента проголосует за, хотя это тоже вряд ли, то в верхней палате у крайне левых это вообще непроходимый вариант, потому что там доминируют правые партии, и они не допустят такого решения. Поэтому с юридической точки зрения президент Франции забронирован и непробиваем, — подытожил Федоров.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что Макрон находится в более сложном положении, чем во времена протестов «желтых жилетов» в 2018 году. По его словам, французский лидер добровольно не сложит свои полномочия.