Больницу в Стерлитамаке перевели на особый режим

Больница Стерлитамака переведена на особый режим работы после взрыва на заводе «Авангард», сообщил в Telegram-канале премьер-министр республики Башкортостан Андрей Назаров. Сам политик прибыл в город по поручению главы региона Радия Хабирова.

Больница города Стерлитамака переведена на особый режим работы. Навестил пострадавших в больнице. Здесь им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Пожелал скорейшего выздоровления, — написал Назаров в Telegram-канале.

На месте взрыва находятся все необходимые экстренные службы и правоохранительные органы, отметил Назаров. По его данным, ведется разбор завалов силами спасателей.

Городская клиническая больница города Стерлитамака открыла горячую линию для обращений граждан по вопросам состояния пациентов. В медицинское учреждения доставляют пострадавших при взрыве.

Ранее стало известно, что в результате инцидента пострадали восемь человек. Как сообщил глава Башкирии Хабиров, взрыв на предприятии «Авангард» произошел в одном из цехов. Здание получило серьезные повреждения, а часть сотрудников оказалась под завалами.