Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 01:55

Больницу в Стерлитамаке перевели на особый режим

Премьер Назаров: больницу Стерлитамака перевели на особый режим после ЧП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больница Стерлитамака переведена на особый режим работы после взрыва на заводе «Авангард», сообщил в Telegram-канале премьер-министр республики Башкортостан Андрей Назаров. Сам политик прибыл в город по поручению главы региона Радия Хабирова.

Больница города Стерлитамака переведена на особый режим работы. Навестил пострадавших в больнице. Здесь им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Пожелал скорейшего выздоровления,написал Назаров в Telegram-канале.

На месте взрыва находятся все необходимые экстренные службы и правоохранительные органы, отметил Назаров. По его данным, ведется разбор завалов силами спасателей.

Городская клиническая больница города Стерлитамака открыла горячую линию для обращений граждан по вопросам состояния пациентов. В медицинское учреждения доставляют пострадавших при взрыве.

Ранее стало известно, что в результате инцидента пострадали восемь человек. Как сообщил глава Башкирии Хабиров, взрыв на предприятии «Авангард» произошел в одном из цехов. Здание получило серьезные повреждения, а часть сотрудников оказалась под завалами.

Стерлитамак
больницы
взрывы
режимы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерц дал оценку предстоящей встрече Путина и Трампа в Будапеште
Язык тела Зеленского выдал его подавленное состояние в США
«Ему поставлена задача»: Захарова объяснила громкие слова Рютте про РФ
Турецкие рыбаки сделали неожиданную находку, касаемую Украины
Путин уличил западные СМИ в манипуляциях информацией
В РФПИ озвучили, что уже принято по соединяющему США и РФ туннелю
Бундесбанк не намерен продавать золотые резервы ФРГ
Актер Смольянинов задолжал российскому банку десятки тысяч рублей
Семья из 11 человек погибла в Газе из-за одного решения Израиля
Аэропорт российского города объявил о прекращении работы
МВФ давит на Украину требованием по гривне
Биография, мнение об СВО, знаковые роли: как сейчас живет Сергей Безруков
Экономист рассказал, как не допустить блокировки банковского счета
Больницу в Стерлитамаке перевели на особый режим
ЕС призвали перестать вести себя так, будто он находится в состоянии войны
«Две из них погибли»: беспощадное Солнце сожгло кометы за несколько часов
Очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Сочи
Трамп после переговоров дал Зеленскому дельный совет
Трамп намекнул Зеленскому, что Tomahawk останутся в США
Приметы 18 октября: Харитины — холстины и домашние работы
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.