17 октября 2025 в 21:48

Раскрыты подробности взрыва на заводе в Стерлитамаке

Хабиров: восемь человек пострадали при взрыве на заводе в Стерлитамаке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восемь человек пострадали при взрыве на заводе в Стерлитамаке, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале. Инцидент произошел на предприятии «Авангард» в одном из цехов. Здание получило серьезные повреждения, а часть сотрудников оказалась под завалами.

В результате ЧП в Стерлитамаке пострадали восемь человек. Трое из них извлечены и госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака. Одна пациентка — в тяжелом состоянии в реанимации. У двух других — состояние средней тяжести, угрозы жизни нет, — говорится в сообщении.

Башкирия
Радий Хабиров
взрывы
заводы
