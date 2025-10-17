Раскрыты подробности взрыва на заводе в Стерлитамаке Хабиров: восемь человек пострадали при взрыве на заводе в Стерлитамаке

Восемь человек пострадали при взрыве на заводе в Стерлитамаке, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале. Инцидент произошел на предприятии «Авангард» в одном из цехов. Здание получило серьезные повреждения, а часть сотрудников оказалась под завалами.