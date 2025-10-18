«Остались дети»: Хабиров о компенсации семьям погибших в Стерлитамаке Хабиров сообщил о выплате компенсаций семьям погибших в Стерлитамаке

Семьям трех женщин, погибших при взрыве на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке, выплатят компенсации, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в Telegram-канале. По его словам, у двух из них остались дети.

Самое главное — это, конечно, люди. К сожалению, три человека погибли, все женщины, в их числе — молодая девушка 2002 года рождения. У двух женщин остались дети. Предприятие окажет необходимые меры поддержки, обязательно будет выплачена компенсация. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, — подчеркнул Хабиров.

По словам главы региона, пятеро пострадавших находятся в больнице. Власти приняли решение об их переводе в Уфу. Состояние двоих оценивается как тяжелое, еще троих — средней тяжести, угрозы жизни нет, добавил Хабиров.

О взрыве на объекте стало известно в пятницу, 17 октября. Местные жители рассказывали о столбе дыма над предприятием. В мэрии горожан призвали не поддаваться панике. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.