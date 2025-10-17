Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 21:58

После взрыва на заводе в Стерлитамаке завели уголовное дело

После взрыва на заводе «Авангард» заведено дело о нарушении правил безопасности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело после взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке, сообщила пресс-служба регионального управления. Его завели по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, в вечернее время 17 октября на территории одного из предприятий города Стерлитамака произошел хлопок. В результате инцидента имеются пострадавшие, точное количество устанавливается, — говорится в публикации.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, МЧС и другими экстренными службами. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

Ранее сообщалось, что сотрудников завода «Авангард» в Стерлитамаке эвакуировали после взрыва. Как заявил глава Башкирии Радий Хабиров, в результате происшествия есть пострадавшие. Причины произошедшего устанавливаются, здание цеха получило серьезные повреждения. Предварительно, пострадали восемь человек.

Вечером 17 октября стало известно о взрыве на заводе «Авангард» в башкирском Стерлитамаке. Как сообщают источники, предварительно, взрыв произошел в третьем цеху. Данные о погибших и пострадавших уточняются.

Следком
взрывы
Стерлитамак
заводы
