24 февраля 2026 в 12:01

Глава Башкирии высказался о задержании регионального министра культуры

Радий Хабиров Радий Хабиров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Задержанная министр культуры Башкирии Амина Шафикова являлась эффективным руководителем ведомства и порядочным человеком, заявил глава региона Радий Хабиров. По его словам, которые приводит агентство «Башинформ», за 14 лет работы Шафиковой культура Башкирии расцвела так же, как и ведомственные институты.

Я считаю Амину Ивниевну очень порядочным человеком и эффективным министром. То, что случилось, это тяжелая и непонятная мне ситуация, — заявил он.

Хабиров попросил первого вице-премьера Урала Кильсенбаева внести предложения по кандидатуре исполняющего обязанности министра культуры. Кроме того, он потребовал обеспечить семью задержанного министра всей необходимой поддержкой. Она будет находиться под стражей до 17 апреля по решению Басманного суда Москвы.

Шафикову задержали в Уфе и этапировали в Москву по делу о коррупции. Ее обвиняют в растрате в особо крупном размере, а также в получении большой взятки.

Ранее в Челябинской области арестовали заместителя губернатора Андрея Фалейчика. Его подозревают в получении взятки, сумма которой составила 1,8 млн рублей.

