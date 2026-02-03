Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 12:02

Автомат школьника из Уфы оказался «игрушкой» из детского магазина

Хабиров: автомат школьника из Уфы продается в детских магазинах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Автомат, который пронес с собой в школу подросток из Уфы, продается в детских магазинах, рассказал глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, которые передает РИА Новости, «игрушка» стреляет пластиковыми пулями — это не пневматика.

Оружие то, которое у него было, — детский автомат, он продается в <…> детских магазинах. Он стреляет маленькими пластиковыми пулями, это не пневмо, — подчеркнул Хабиров.

Известно, что 3 февраля уфимский девятиклассник открыл огонь из страйкбольного автомата в гимназии № 16. Никто не пострадал, подростка задержали. По информации правоохранителей, школьник несколько раз выстрелил в учителя, трех одноклассников, а затем взорвал петарду. Органы возбудили дело по статьям о покушении на убийство и халатности.

Ранее появились кадры из гимназии № 16, на которую напал девятиклассник. На опубликованном видео ученики рассказали, что их закрыли после урока физкультуры. По их словам, к гимназии приехали сотрудники Росгвардии и машина скорой помощи. Инцидент с нападением произошел на третьем уроке.

