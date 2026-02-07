В Башкирии усилят охрану школ и университетов после поножовщины в Уфе

Власти Башкирии усилят охрану образовательных учреждений после трагедии в общежитии медицинского университета в Уфе, где произошло нападение на студентов, написал в Telegram-канале глава республики Радий Хабиров. Он пообещал принять меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.
Принимаем меры по усилению охраны наших образовательных учреждений и предотвращению подобных ситуаций, — говорится в сообщении.
По данным Следственного комитета России, нападавшим на студенческое общежитие в Уфе оказался 15-летний подросток. Во время задержания юноша поранился, сейчас он находится в больнице.
В Сети также появились кадры из общежития в Уфе, куда ворвался подросток с ножом. На них видны кровь и битое стекло на полу. Также появилось фото подростка, напавшего на общежитие.
Как предположил криминалист Михаил Игнатов, напавший на студентов в Уфе подросток мог быть приверженцем радикальных националистических идей. По его словам, также возможно, что злоумышленник сделал это из отчаяния или под влиянием украинских мошенников.