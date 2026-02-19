Министра российского региона арестовали за взятки и растрату Министра культуры Башкирии взяли под стражу по делу о взяточничестве и растрате

Задержанную в Уфе и этапированную в Москву министра культуры Башкирии Амину Шафикову арестовали по обвинению в коррупционных преступлениях, сообщил Басманный суд Москвы. Следствие инкриминирует чиновнице два тяжких состава преступления. Ее обвиняют в растрате в особо крупном размере, а также в получении большой взятки.

Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Шафиковой Амине Ивниевне до 17 апреля 2026 года, — сказано в сообщении.

Ранее прокуратура обвинила бывшего начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского в крупной взятке. Помимо этого, его обвиняют в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. По одному из эпизодов он получил в качестве незаконного вознаграждения сумку, выполненную из крокодиловой кожи.

До этого в Челябинской области арестовали заместителя губернатора Андрея Фалейчика. Чиновника подозревают в получении взятки, сумма которой составила 1,8 млн рублей. Заседание суда проходило в закрытом режиме.