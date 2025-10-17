Раскрыто предварительное число пострадавших при взрыве на заводе в Башкирии

Раскрыто предварительное число пострадавших при взрыве на заводе в Башкирии Mash: минимум шесть человек пострадали при взрыве на заводе в Стерлитамаке

Минимум шесть человек пострадали в результате взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, одно из зданий территории предприятия полностью обрушилось.

Отмечается, что в городе до сих пор слышны громкие звуки. Глава Башкирии Радий Хабиров также подтвердил, что сотрудники получили травмы, но не стал раскрывать точное число пострадавших.

О взрыве на предприятии стало известно в пятницу, 17 октября. Местные жители рассказывали о столбе дыма над предприятием. В мэрии горожан призывали не поддаваться панике. Все обстоятельства устанавливаются.

До этого стало известно, что в результате масштабных поисковых операций на территории завода по производству взрывчатых веществ, в частности боеприпасов для ВСУ, Accurate Energetic Systems в американском штате Теннесси спасателям не удалось найти выживших. Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис назвал произошедшее большой потерей.

Кроме того, в турецкой провинции Коджаэли на химическом заводе в городе Диловасы произошел взрыв. В результате инцидента, по предварительным данным, погибли три работника. Устанавливаются причины происшествия.