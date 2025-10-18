Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 01:13

Трамп после переговоров дал Зеленскому дельный совет

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Yuri Gripas/POOL/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и сердечной. Однако он призвал своего оппонента пойти на мирное соглашение с Россией.

Но я сказал ему — как ранее настоятельно советовал и президенту Путину, — что пора прекратить убийства и заключить сделку <…> Пусть остановятся там, где находятся. Пусть оба объявят себя победителями — история сама рассудит! — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил обменять украинские ударные беспилотники на дальнобойные ракеты Tomahawk. Примечательно, что президент США Дональд Трамп признал, что заинтересован в подобной сделке. Он отметил, что в последние годы использование дронов в военных действиях «действительно вышло на первый план». Зеленский ему ответил, что боевые действия стали очень технологичными.

Позже военный эксперт Юрий Кнутов допустил возможность тайной переброски крылатых ракет Tomahawk на территорию Украины через польскую границу под видом гуманитарных поставок. Специалист отметил, что основная проблема для Киева заключается в маскировке крупногабаритных пусковых установок, тогда как доставка самих боеприпасов не вызывает существенных сложностей.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
СВО
переговоры
