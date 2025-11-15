Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 02:13

ВСУ легкомысленно разложили дроны на земле и потеряли их

Боец Сахар: сложенные на земле БПЛА ВСУ были уничтожены российскими дронами

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Операторы беспилотных систем группировки войск «Днепр» успешно уничтожили украинские дроны на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости техник мотострелкового полка с позывным Сахар. Он добавил, что военная техника противника была обезврежена на земле, где их легкомысленно разложили.

За счет того, что повышаем емкость аккумуляторов, мощность передатчиков и чувствительность приемников, удалось улетать на гораздо большее расстояние. Это дает возможность застать врага врасплох и нанести ему решающее поражение, — сказано в сообщении.

Боец отметил, что в ходе одного из разведывательных вылетов российский беспилотник преодолел расстояние около 20 километров, где обнаружил позиции запуска вражеских БПЛА. Модернизация оборудования позволила значительно увеличить эффективность применения беспилотных летательных аппаратов, добавил Сахар.

Ранее оператор БПЛА «Князь Вандал Новгородский» с позывным Чехов рассказал, что за последний год уничтожил более 50 единиц бронетехники врага. По словам бойца, он также поразил 20 расчетов БПЛА противника и свыше двух сотен украинских военнослужащих. В общей сложности за плечами бойца более 700 вылетов.

БПЛА
ВС РФ
ВСУ
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаза Луны сегодня, 15 ноября: идем в суд, считаем деньги, бережем здоровье
ВСУ легкомысленно разложили дроны на земле и потеряли их
Киев ждет голод и холод: какие территории может освободить РФ к новому году
Президент Польши зарекся в будущем помогать украинским беженцам
В Египте зафиксировали необычный случай многоплодной беременности
«Свалили с деньгами»: ВСУ отступают «семимильными шагами» из-за Зеленского
Дрон ВСУ убил мирного жителя Белгородской области
Рейсы в аэропорту Самары временно прекратили
ВС РФ поразили базу спецназа ВСУ
Уиткофф запланировал встречу с важным лицом ХАМАС
Инсульт, паралич: как сидит «чайковский маньяк» Исупов, выйдет ли по УДО
Кончаловский отреагировал на критику сериала «Хроники русской революции»
Гороскоп на 15 ноября: Скорпионам — отдохнуть, а Водолеям — договориться
США впервые с 2022 года не поддержали антироссийскую поправку в ООН
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 15 ноября 2025 года
Приметы 15 ноября: Акиндин и Пигасий — Житницы и защита от огня
«Скандинавы саботируют РФ»: лыжник Панжинский о гонках, Губерниеве, Вяльбе
Над Россией сбили 13 украинских БПЛА за три часа
В Петербурге выпал первый снег
Отец натравил педофилов на дочь, мать кормила сына пивом: главные ЧП дня
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.