15 ноября 2025 в 01:24

Рейсы в аэропорту Самары временно прекратили

Росавиация: аэропорт Самары ограничил прием и выпуск воздушных судов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В самарском аэропорту Курумоч приостановлен прием и выпуск воздушных судов, передает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Данные меры носили временный характер, они были сняты через некоторое время.

До этого в аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и отправку воздушных судов. Спустя некоторое время воздушная гавань возобновила свою работу.

Кроме того, сообщалось об аналогичной ситуации в Калужской области, тогда ограничение на движение самолетов затронуло местный аэропорт Грабцево. Причины для введения соответствующих мер не озвучивались. В федеральном агентстве обещали информировать пассажиров о ситуации.

