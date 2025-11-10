Ограничения начали действовать в небе Калуги Росавиация ввела временный запрет на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги

В аэропорту города Калуга (Грабцево) введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, принятые меры будут действовать до дальнейшего уведомления.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал Кореняко.

Администрация аэропорта приняла решение о введении ограничений после проведения комплексной оценки текущей операционной обстановки. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о статусе своих рейсов у авиаперевозчиков.

Временные ограничения являются стандартной практикой в гражданской авиации и применяются для поддержания высочайших стандартов безопасности. Работа аэропорта будет восстановлена в полном объеме после завершения всех необходимых процедур и мероприятий.

