10 ноября 2025 в 01:54

Ограничения начали действовать в небе Калуги

Росавиация ввела временный запрет на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту города Калуга (Грабцево) введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, принятые меры будут действовать до дальнейшего уведомления.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал Кореняко.

Администрация аэропорта приняла решение о введении ограничений после проведения комплексной оценки текущей операционной обстановки. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о статусе своих рейсов у авиаперевозчиков.

Временные ограничения являются стандартной практикой в гражданской авиации и применяются для поддержания высочайших стандартов безопасности. Работа аэропорта будет восстановлена в полном объеме после завершения всех необходимых процедур и мероприятий.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Nordwind Airlines прибыл из Москвы в аэропорт имени Франка Паиса Гарсии в Ольгине на востоке Кубы. Данный полет оказался первым после почти пятилетнего перерыва. Представители кубинского аэропорта пожелали туристам из России хорошего отдыха. Прямое авиасообщение между Москвой и Ольгином было приостановлено после начала пандемии коронавируса.

