Самолеты внезапно «пропали» над территорией российского города Росавиация объявила о временных ограничениях в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Данные меры носят временный характер, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко, объяснив причину таких действий.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал он.

Меры затрагивают регулярные и чартерные рейсы, следующие через Волгоград. Пассажирам, у которых запланирован вылет из волгоградского аэропорта, рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе рейсов. Для этого необходимо обращаться в справочные службы авиаперевозчиков или воспользоваться онлайн-сервисами отслеживания рейсов.

Введение временных ограничений является стандартной практикой в гражданской авиации при проведении плановых работ или в случае возникновения особых обстоятельств. Подобные меры позволяют обеспечить максимальный уровень безопасности для пассажиров и членов экипажей.

Ранее сообщалось, что самолеты авиакомпаний S7, Red Wings и Nordwind Airlines не смогли вылететь из Кемерово из-за непогоды. Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры проинформировала, что речь идет о полетах в Санкт-Петербург, Москву и Екатеринбург.